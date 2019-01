Verhofstadt kijkt naar Londen voor akkoord over intense samenwerking

Het is nu aan Londen om grensoverschrijdend aan een voorstel te werken waarmee premier Theresa May naar Brussel kan trekken om een diepe samenwerking met de Europese Unie te bewerkstelligen. Dat heeft Guy Verhofstadt, die de brexit-werkgroep van het Europees parlement leidt, vandaag verklaard in De Ochtend. Voor de liberale fractieleider blijft eind maart de streefdatum voor de Brexit. Verhofstadt ziet weinig of geen ruimte om te morrelen aan de backstop-regeling, die moet voorkomen dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Die regeling maakt deel uit van het uittredingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, waarover niet meer kan worden onderhandeld, aldus de Open Vld’er. Eerder had Europees president Donald Tusk eenzelfde reactie gegeven.

Wat voor Verhofstadt wel kan, is de toekomstige relatie zo intens maken dat er geen nood aan is die backstop-regeling ooit aan te wenden. “Het Europees parlement is bereid samen met de Britse vrienden te bekijken hoe die relatie er kan uitzien”, aldus Verhofstadt, die erop wijst dat de zogenaamde ‘red lines’ van de Britten – ze willen zowel uit de douane-unie als de interne markt stappen – dat tot nu toe onmogelijk hebben gemaakt.







Hij kijkt daarom naar het amendement dat het Britse Lagerhuis goedkeurde tegen een ‘no deal’. Het betekent immers dat bedrijven en burgers er meer op kunnen rekenen dat de brexit op een “ordentelijke manier” zal gebeuren en dat het geen bruusk vertrek zal zijn, gaat Verhofstadt door. Het is daarom nu aan de Conservatieven en Labour om grensoverschrijdend tot een akkoord te komen. Tot nu toe waren er in Londen steevast meerderheden tegen iets. Nu moet er een komen voor iets, in plaats van elkaar in een wurggreep te houden, over welke diepe relatie ze met de EU willen, besluit hij.

bron: Belga