Team Belgium met chef Lode De Roover achtste op de Bocuse d’Or

Een achtste plaats, dat is het resultaat van Team Belgium op wereldfinale van de Bocuse d’Or, editie 2019, in Lyon. De Belgische ploeg bestaat uit chef Lode De Roover van “Fleur de Lin” in het Oost-Vlaamse Zele, commis de cuisine Piet Vande Casteele en coach Jo Nelissen. Het waren niet de Belgen, maar de Scandinaven die met de medailles gingen lopen. Lode De Roover werd achtste beste kok ter wereld. Twee jaar heeft de Belgische ploeg voor de wedstrijd getraind, de laatste maanden deed ze dat fulltime aan tachtig à negentig uur per week.

Vierentwintig landen namen gisteren en vandaag deel aan de prestigieuze wereldfinale, in het leven geroepen door de vorig jaar overleden Paul Bocuse in 1987. Sinds de oprichting won België zes medailles, maar de laatste dateert al van 1999 toen Ferdy Debecker brons pakte. Dit jaar waren de medailles voor Denemarken (goud), Zweden (zilver) en Noorwegen (brons).







En dus was er geen podiumplaats voor de Oost-Vlaamse chef, Lode De Roover. Hij erkent de superioriteit van het Noorden: “De Scandinavische landen zijn absoluut top. Wij zijn aan het vechten om die proberen in te halen. De afgelopen twee jaar hebben we absoluut sprongen gemaakt. Laat ons zeggen dat ze onze hete adem in hun nek voelen. Qua werkwijze, technieken, voorbereiding, uitwerken van de gerechten, kijken we naar hen en komen we heel dicht in hen buurt.” Minister Weyts, die de hele prijsuitreiking vanop de eerste rij bijwoonde, heeft de ambitie om met een Vlaams koksteam binnen de vijf jaar op het podium te staan in Lyon.

Bron: Belga