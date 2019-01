Prins Laurent eist van premier om 50 miljoen euro van Libië terug te vorderen

Prins Laurent heeft Charles Michel in een brief, die persoonlijk gericht is aan de premier, oproepen zijn vzw te helpen om een schadevergoeding te krijgen van de Libische staat. Dat berichten Apache, VRT en Le Vif. De prins hekelt in het schrijven de houding van de regering. “Het is op een uitzonderlijke manier dat ik me rechtstreeks tot u wend, maar het zijn dan ook uitzonderlijke omstandigheden die me hiertoe dwingen”, klinkt het in de brief, die drie pagina’s lang is. Hij is geadresseerd aan “Monsieur le Premier ministre” en werd persoonlijk ondertekend door “Laurent de Belgique”.

Het draait om de vzw van Laurent, GSDT (Global Sustainable Development Trust), die in 2008 een contract afsloot met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject in een aantal woestijnzones, maar in 2010 zegde het land het contract eenzijdig op. Sindsdien voert de prins een strijd voor die vzw. Hij wil dat Libië een schadevergoeding betaalt voor de kosten die de vzw al gemaakt had voor het project. Voor de Brusselse rechter kreeg de vzw gelijk, zowel in eerste aanleg als in beroep. De som zou inmiddels oplopen tot 50 miljoen euro.







De Libische staat weigert te betalen en Laurent kan niet rekenen op de steun van de regering. Het geduld van de prins lijkt nu op te zijn. “Ik ben niet langer bereid om geduldig te wachten en gedwee te hopen op een wettelijke oplossing die u blijkbaar niet wil afdwingen, ondanks talrijke discrete pogingen van advocaten de voorbije jaren”, klinkt het.

Prins Laurent, die zich beroept op zijn recht als procederende partij, vraagt dat de regering er alles aan doet zodat de Libische verantwoordelijken zich zouden schikken naar de uitspraak van het Brusselse Hof van beroep.

bron: Belga