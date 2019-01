Palestijnse president Abbas aanvaardt ontslag premier Hamdallah

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft gisteravond het ontslag van premier Rami Hamdallah en zijn kabinet aanvaard. Daarmee ligt de weg open voor een nieuwe regering. Abbas vroeg Hamdallah om met zijn regering als overgangsregering aan te blijven tot die nieuwe regering er is. Volgens het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an zal de president nu overleg starten, om een nieuwe regering te vormen met facties uit de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), zoals het Centrale Comité van Abbas’ partij Fatah zondag had aangeraden.

Een PLO-regering zou het einde betekenen van de moeizame verzoeningspogingen tussen Fatah en de radicaal islamitische Hamasbeweging.







De eerste regering die Hamdallah in juli 2013 vormde, bestond vooral uit onafhankelijke technocraten, aangevuld met enkele Fatah-leden. In 2014 vormde hij een zogenaamde “regering van nationale consensus”. Daarin werden sommige posten opengelaten voor ministers uit andere partijen waaronder Hamas, in het licht van de verzoeningspogingen. Uiteindelijk werden er echter geen Hamas-ministers benoemd.

De laatste parlementaire verkiezingen in de Palestijnse gebieden dateren al van 2006. Die werden overtuigend gewonnen door Hamas, door de Amerika en de Europese Unie als een terroristische organisatie beschouwd. Na een onderlinge strijd met Fatah greep Hamas in 2007 de macht in de Gazastrook.

Bron: Belga