Een recordaantal van 243,9 miljoen binnenlandse reizigers heeft in 2018 de trein genomen, zo meldt vervoersmaatschappij NMBS vandaag. Dat zijn er 8,6 miljoen meer dan in 2017, een stijging met 3,7 procent. “De sterke groei van 2017 (+3,6 procent) heeft zich dus ook in 2018 verdergezet.” Het aantal binnenlandse reizigers blijft structureel groeien, aldus de spoormaatschappij. De reizigersgroei deed zich voor bij alle producten en in alle reizigerssegmenten.

bron: Belga