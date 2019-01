Johan Van Herck gelooft ondanks afwezigheid sterkhouders in kwaliteit van zijn groep

“Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om Brazilië te kloppen”, zei kapitein Johan Van Herck vandaag in het Braziliaanse Uberlandia in aanloop naar het Davis Cup-duel van België tegen Brazilië. In de kwalificatiewedstrijd voor de finaleronde van de hervormde Davis Cup kunnen de Belgen niet rekenen op David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans. Kimmer Coppejans (ATP 195), Arthur De Greef (ATP 202) en dubbelduo Sander Gille en Joran Vliegen moeten de meubelen redden. “We moeten nu focussen op de spelers die wel hier zijn”, zei Van Herck daags voor de loting op donderdag. “In het verleden hebben we al bewezen dat we ook ondanks enkele afzeggingen in staat zijn om te winnen. We moeten ons concentreren op wat we kunnen controleren, zoals de fysieke vorm van de spelers. Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om Brazilië te kloppen.”

De Belgische ploeg laat niets aan het toeval over, en is al sinds zaterdag in Uberlandia om te acclimatiseren. “Zondag zijn we met de trainingen gestart, en alle spelers zijn klaar”, meent Van Herck, die al sinds 2011 kapitein is. “We bevinden ons op 900 meter hoogte, waardoor de bal hoger en sneller botst, maar onze twee enkelspelers zijn dat gewend. Ze zijn ook aangepast aan de ondergrond.” Het duel wordt op gravel afgewerkt.







Van Herck is bij de Brazilianen vooral op zijn hoede voor Thiago Monteiro (ATP 106), vorige week nog winnaar van het Challengertoernooi in Punta del Este. “Hij komt toe vol zelfvertrouwen”, aldus de Belgische kapitein. De Brazilianen rekenen verder op Rogerio Dutra Silva (ATP 135), Thiago Seyboth Wild (ATP 451) en dubbelspecialisten Bruno Soares en Marcelo Melo.

Ontmoetingen in de Davis Cup worden voortaan op twee dagen afgewerkt, en er wordt nog maar naar twee winnende sets gespeeld. De winnaar van Brazilië-België mag naar de finaleronde van 18 tot 24 november in Madrid, waar de beste achttien landen mekaar treffen.

bron: Belga