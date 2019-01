Facebook betaalde gebruikers voor verregaande toegang tot surfgedrag

Facebook heeft gebruikers van 13 tot 35 jaar oud tot 20 dollar per maand betaald om verregaande toegang te krijgen tot hun onlineverkeer. Dat meldde de technologiewebsite TechCrunch. Facebook verdedigt zelf het in 2016 gestarte programma, maar moet het noodgedwongen stopzetten op het Apple-besturingssysteem iOS. In ruil voor een geldbedrag vroeg Facebook aan gebruikers om de iOS- of Android-app “Facebook Research” te downloaden, een VPN waarmee de sociaalnetwerksite hun surfgedrag in detail volgde. Facebook had in principe toegang tot onder meer privéberichten, foto’s, video’s, e-mails, locatiegegevens, zoekgeschiedenis en surfgeschiedenis. Het ging zelfs zover dat Facebook de gebruikers vroeg om screenshots van hun bestelgeschiedenis op webwinkel Amazon door te sturen. Experten betwijfelen dat alle betrokken gebruikers, en met name tieners, wisten hoe ver de tracking ging.

Om de app op iPhones te krijgen, omzeilde Facebook ook de App Store van Apple, wat in strijd is met het beleid van de iPhone-maker. De sociaalnetwerksite liet gebruikers de app installeren via een speciaal certificaat dat Apple geeft aan ontwikkelaars om apps te laten installeren op smartphones binnen hun bedrijf.







Apple laat ondertussen weten dat het bedrijf het certificaat van Facebook heeft ingetrokken, waardoor Facebook het “Facebook Research”-project op iOS noodgedwongen moet stopzetten. Volgens TechCrunch zijn nu alle interne Facebook-apps, ook de legitieme apps die volgens de regels van het certificaat zijn geïnstalleerd, onbruikbaar.

