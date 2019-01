F-35 – Nederland doet zijn intrede in club van F-35-landen

De Nederlandse luchtmacht heeft woensdag in de VS met veel feestgedruis zijn eerste operationele gevechtsvliegtuig van het type F-35 in ontvangst genomen. Het gaat om een jachtbommenwerper van de vijfde generatie boordevol hightech. De levering van het toestel vond plaats in de gigantische fabriek van luchtvaartgroep Lockheed Martin in Fort Worth in Texas. Daar bevinden zich zowat 200 F-35 Lightning II-toestellen in diverse stadia van productie.

Nederland bestelde 37 F-35-toestellen, maar hoopt tegen het einde van het decennium er nog eens een 15-tal bij te verwerven.

Het eerste volledig operationele toestel (de F-003) heeft woensdag de fabriek verlaten (‘roll out’ in het jargon). Dat gebeurde in aanwezigheid van hoge Amerikaanse ambtenaren. Vanuit Nederland waren onder meer staatssecretaris voor Economische Zaken Mona Keijzer, het hoofd van de Nederlandse krijgsmacht, admiraal Robert Bauer, en het hoofd van de luchtmacht, Dennis Luyt, aanwezig.

bron: Belga