Europese Rekenkamer eist 150.000 euro terug van Karel Pinxten

Klaus-Heiner Lehne, de Duitse voorzitter van de Europese Rekenkamer heeft gisteren verklaard dat zijn instelling naar het Europees Hof van Justitie stapt tegen Karel Pinxten, die van 2006 tot 2018 het Belgische lid was. De aanleiding is een onderzoek van het Europese antifraudeagentschap (Olaf) na een klacht in 2017. Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag. Olaf concludeerde dat Pinxten dienstreizen maakte, zendingsvergoedingen inde en chauffeurs gebruikte zonder dat dat in het belang was van de Rekenkamer. Er zouden ook nog ­dure flessen wijn zijn aangekocht. De Rekenkamer wil nu een bedrag terugvorderen van 150.000 euro. Lehne zei ook dat er intussen maatregelen zijn genomen om dit soort feiten in de toekomst te vermijden. Pinxten wilde aan de Mediahuis-kranten geen commentaar geven op het nieuws.

bron: Belga