Davis Cup – Arthur De Greef voor kwalificatieduel tegen Brazilië: “Wij zijn hier als outsider”

België neemt het komend weekend in de Davis Cup in Uberlandia op tegen Brazilië in een kwalificatieduel, maar moet het zonder David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans doen. Arthur De Greef (ATP 202) speelt voor het eerst sinds september 2017 weer in de Davis Cup en schat de Belgen als “outsider” in. “Er is geen druk”, zegt de 26-jarige Brusselaar. “We hebben hier niks te verliezen. Ik hoop op een mooie ontmoeting. Kimmer (Coppejans, nvdr.) en ik zijn er klaar voor. Onze ambitie is om te winnen. De kwalificatie voor de eindfase in Madrid zou fantastisch zijn. Ik geloof erin, maar het wordt een serieuze uitdaging. In deze omstandigheden spelen is niet gemakkelijk”, verwees hij naar de hoogte, die in Uberlandia 900 meter bedraagt.

Ondanks tot nu toe drie nederlagen in vier wedstrijden, voelt De Greef zich in zijn sas in het nieuwe seizoen, dat hij aanvatte met zijn nieuwe coach Kristof Vliegen. “Het loopt supergoed. Alleen jammer dat ik ziek werd in Australië, waardoor ik mijn kansen niet zoals gewild kon verdedigen in de eerste ronde van de Australian Open.”

In het dubbelspel rekent België op specialisten Sander Gille en Joran Vliegen, maar Brazilië heeft met Bruno Soares en Marcelo Melo op papier nog veel sterkere specialisten in huis. “Ik heb Sander en Joran nog niet veel gekruist, maar het gaat goed met hen en ze zullen klaar zijn voor het dubbelspel”, zei De Greef.

Voor Kimmer Coppejans, in 2012 nog winnaar van Roland Garros bij de junioren, is een wedstrijd in de Davis Cup geleden van maart 2016. Hij heeft er zin in. “We hebben een topweek achter de rug, en ik kan niet wachten om aan de wedstrijden te beginnen, in de hoop ze te winnen”, aldus de 24-jarige West-Vlaming. “De Brazilianen zijn sterk op gravel, maar ook wij hebben onze kansen. Hier op hoogte is het anders spelen en we zweten nog meer, maar eigenlijk denk ik dat het in ons voordeel is.”

bron: Belga