Charleroi huurt Morioka met aankoopoptie van Anderlecht

De Japanner Ryota Morioka speelt tot het einde van het seizoen voor Sporting Charleroi. De Karolo’s nemen de 27-jarige middenvelder op huurbasis over van RSC Anderlecht. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie (met een contract voor drie jaar) opgenomen. Mehdi Bayat, topman van Charleroi, bevestigt de transfer vanavond via Twitter.

Morioka speelde sinds januari 2018 voor Anderlecht, dat hem weghaalde bij Waasland-Beveren. In het Astridpark kon hij zich nooit doorzetten zoals op de Freethiel.







Dit seizoen kwam hij slechts tien keer in actie voor paars-wit en kon daarin niet scoren of een assist leveren.

bron: Belga