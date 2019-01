Berlijn sluit de deur voor heronderhandeling van brexit

De Duitse regering wil niet dat de Europese Unie opnieuw met de Britten onderhandelt over het echtscheidingsakkoord. Dat zegt de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel. Het Britse Lagerhuis heeft premier Theresa May gisterenavond opgezadeld met een aartsmoeilijke taak. Zij moet in Brussel “alternatieve regelingen” loskrijgen voor de Ierse backstop (de Ierse grenskwestie, red.), hoewel die eigenlijk al in het eerder overeengekomen echtscheidingsakkoord staat.

De Duitse bondskanselier wil daar niet van weten. “Een heropening van het terugtrekkingsakkoord is niet aan de orde”, zei Steffen Seibert, haar woordvoerder. Merkel zit daarmee op dezelfde lijn als onder meer Europees president Donald Tusk, de Franse president Emmanuel Macron en Belgisch premier Charles Michel.







Theresa May zelf had vanmiddag andere katten te geselen in het Britse parlement, waar het wekelijkse vragenuurtje plaatsvond. Daarin kreeg ze vooral de wind van voren van Labour-leider Jeremy Corbyn, die wilde weten welke “alternatieve regelingen” de regering in gedachten had om de backstop te vervangen. Een duidelijk en realistisch antwoord kon May daar niet op geven, al pareerde ze wel vrij makkelijk zijn kritiek dat ze het land had verdeeld toen ze zei dat Corbyn zelf tot nog toe niet met haar heeft willen praten over de brexit.

Later op de middag wordt Corbyn precies voor zo’n gesprek verwacht in Downing Street 10, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Conservatieven en Labour echt een compromis kunnen bereiken over de brexit.

May spreekt vanavond nog telefonisch met Europees president Tusk en de Ierse premier Leo Varadkar.

Bron: Belga