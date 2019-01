Amper drie op de tien Vlamingen bereid om extra klimaattaks te betalen

Hoewel zeven op de tien Vlamingen zeggen zich zorgen te maken over het klimaat, zijn slechts drie op de tien bereid om een extra klimaatbelasting te betalen. Dat blijkt uit de grote klimaatenquête die VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws lieten uitvoeren naar aanleiding van de vierde actiedag van “Youth for Climate” morgen. Samen met iVox bevroegen de nieuwsmedia 1.000 Vlamingen over hun houding tegenover het klimaat. Zowat alle ondervraagden zijn ervan overtuigd dat de mens zelf verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Zo’n 10,7 procent blijkt daar niet in te geloven.

Zeven op de tien Vlamingen maakt zich ook zorgen over dat klimaat, en nog eens hetzelfde aantal vindt dat de regeringen te weinig doen om het klimaat te redden. Een extra klimaattaks ziet het merendeel (60 procent) dan weer niet zitten. Een op de tien heeft hierover geen mening. Ongeveer de helft van de ondervraagde Vlamingen zei na te denken over zijn eigen gedrag, nu er zoveel aandacht is voor het klimaat.







Ten slotte blijkt nog dat een op de twee Vlamingen de acties van de jongeren steunt. De andere helft vindt spijbelen om te protesteren niet kunnen.

bron: Belga