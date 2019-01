Vorige week maakte An Lemmens de identiteit bekend van iemand die haar vunzige berichten stuurde op Instagram. Nu blijkt dat het om een minderjarige jongen gaat, krijgt ze er stevig van langs.

Vorige week zondag kreeg de 38-jarige presentatrice voor de zoveelste keer ranzige berichten in haar inbox. “Ik wil zo hard neuken, zodat iedereen u kan horen kreunen, met u dikke tetten”, schreef de persoon in kwestie.







Omdat An regelmatig dergelijke vuiligheden over zich heen krijgt, besloot ze om een screenshot van het bericht te nemen en het te posten, met de woorden: “Zal ik zo’n berichten in het vervolg anders niet meer anoniem online zetten?”. Daarbij liet ze de accountnaam van de poster leesbaar staan.

Niet stilstaan bij gevolgen

Ondertussen is gebleken dat het om een 15-jarige jongen gaat, en hoewel ze zich niet bewust was van zijn jonge leeftijd, ging de ‘The Voice Kids’-presentatrice volgens kenners in de fout door zijn anonimiteit niet te respecteren. “Wat An Lemmens heeft gedaan, is écht niet oké. Wanneer een minderjarige een misdrijf pleegt, zal je in de krant ook nergens zijn of haar volledige naam of foto zien. De wet verbiedt dat niet voor niks: minderjarigen hebben die extra bescherming nodig. We weten allemaal dat ze weleens fratsen uithalen die niet kwaad bedoeld zijn. Maar toen die jongen zijn berichten naar An Lemmens stuurde, stond hij vast niet stil bij de gevolgen”, vertelt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in TV Familie.

“Ik kan begrijpen dat zij zich gekwetst voelt. Ik vind ook niet dat je zoiets zomaar op z’n beloop moet laten. Maar er zijn andere manieren om hiermee om te gaan. Je hoeft zo’n jongen daarom niet te schande te maken. Zorg dat hij er iets uit leert. Dat gebeurt nu allicht niet. Integendeel, de kans is groot dat hij hiermee gepest wordt”, klinkt het nog.

Jongeren extra kwetsbaar

Pedagoge Marijke Bisschop benadrukt dat dergelijke openbaringen heel vernietigend kunnen zijn voor puberende jongeren. “Je staat in je blootje, hé. Op die manier zijn er al drama’s gebeurd, zoals personen die uit het leven stappen omdat ze hun vriendjes niet meer onder ogen durven te komen. Jongeren zijn zo kwetsbaar, en die sociale media kunnen zo verschrikkelijk zijn”, legt ze uit in TV Familie.

Geen vergelijkbare zaak bekend

Of de actie van An Lemmens strafbaar is, is niet duidelijk. “Zulke berichten van minderjarigen delen op internet en zo hun privacy te grabbel gooien, is niet verstandig. Het is zelfs compleet ongepast om de identiteit van een minderjarige prijs te geven. Maar of het strafbaar is? Da’s minder duidelijk. Er is mij geen vergelijkbare zaak bekend”, aldus jeugdrechter Luk Versteylen.

Hieronder de bewuste, vunzige berichten in haar Instagraminbox: