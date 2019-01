VIDEO. ‘Temptation’-verleidster Emma: “Elke man zal plooien voor deze twee”

De niet single heren mogen zich aan heel wat verleidingsgeweld verwachten op ‘Temptation Island’. Luister maar eens naar wat enkele verleidsters te vertellen hebben.

Arme Roger, Heikki, Sidney en Morgan. Vijftien dagen lang moeten ze straks niet te zien bezwijken voor de onweerstaanbare charmes van acht ondeugende dames. In een nieuwe teaser van VIJF zijn enkele verleidsters nu al zeker van hun stuk. “Elke man zal plooien voor deze twee”, wijst Emma ostentatief naar haar voluptueuze boezem. De Nederlandse Naomi haalt zelfs haar strafste Engels boven om de heren te waarschuwen. “I’m a dangerous girl. I’m freaky”, klinkt het.

“Pussy is pussy”







De 21-jarige Lizzy is ervan overtuigd dat alle vier de heren voor de bijl zullen gaan. “Die gaan alle vier down”, verzekert de Oost-Vlaamse schone. “Alle mannen gaan vreemd. 100 percent”, weet de 18-jarige Ayleen dan weer uit ervaring. En de Limburgse Tisha? Die doet het met het oude spreekwoord ‘het vlees is zwak’, want “Ik heb al veel mannen horen zeggen: ‘Pussy is pussy’”, zo deelt ze mee.