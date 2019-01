VIDEO. Holy Guacamole! Wat is er aan de hand met deze avocado?

Een boer op Hawaï kweekt enorm grote avocado’s. Onlangs trof hij een avocado aan van maar liefst 3 kg, ongeveer het gewicht van een pasgeboren baby.

Daarmee heeft Kenji Fukumitsu een nieuw wereldrecord gevestigd, want de grootste avocado tot nu toe was ‘slechts’ 2,5 kg zwaar. Al zal het bij een officieus record blijven, want niemand van Guinness World Records raakt op tijd bij Fukumitsu om de vrucht te authenticeren. Maar dat deert de boer niet. Zijn familie kweekt al bijna 80 jaar avocado’s, maar het is nog steeds een mysterie waarom hun avocado’s zo groot worden.