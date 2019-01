Donald Trump: “Opwarming van de aarde, kom terug”

In het noorden van de VS is het de laatste tijd steenkoud, met temperaturen die tot tientallen graden onder nul kunnen zakken. De immer intelligente Donald Trump deed een tweet uitgaan waarin hij ‘global waming’ smeekte om alsjeblieft terug te keren.

De kou beweegt zich over de ‘mid west’ richting de oostkust. In Chicago werden vannacht temperaturen gemeten van tegen de -30 graden celsius. Dat gaat gepaard met flinke sneeuwval en een straffe wind, waardoor het nog zo’n 15 graden kouder aan kan voelen.

“Kom snel terug”







‘The Donald’ heeft het in zijn tweet over de recordkou , waarbij je het buiten maar een paar minuten uithoudt. “Wat is er nou toch aan de hand met die opwarming van de aarde? Kom snel terug, we hebben je nodig!“, aldus de president. Eat that, Anuna De Wever.

In al zijn enthousiasme maakte de president echter een schrijffout. In plaats van ‘warming’, schrijft hij ‘waming’. Kan iedereen overkomen, maar is toch best pijnlijk voor de leider van de vrije wereld.

Vermoedelijk zal hij op zijn wenken worden bediend. Terwijl het woensdagochtend nog -27 graden celsius was in Chicago, zal dat zaterdagochtend naar verwachting alweer +7 graden zijn.