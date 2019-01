Meerdere orgasmes: zo speel je het klaar!

Meerdere orgasmes krijgen is een beetje zoals de G-spot. Velen zijn onzeker over of het al dan niet bestaat. En als het al bestaat: wat is het dan juist? Wees gerust, je kan wel degelijk meerdere orgasmes krijgen. Benieuwd hoe? Lees dan zeker verder.

Wat verstaan we onder ‘meerdere orgasmes’?

Er bestaan verschillende definities, maar samengevat kan het twee dingen betekenen. Ofwel ervaar je een extreem lang orgasme, ofwel kom je meerdere keren klaar tijdens een en dezelfde vrijsessie. Wie het al heeft meegemaakt, weet dat het een niet per se beter is dan het ander.

Wie krijgt ze?







Slecht nieuws voor de mannelijke helft van de bevolking: mensen met een vagina hebben veel meer kans om meerdere orgasmes te ervaren. Dat heeft alles te maken met het mechanisme achter het klaarkomen. Tijdens een orgasme gaat je bloed sneller stromen, je hart slaat harder, je gaat sneller ademen, je brein werkt anders en je spieren trekken samen. Na een orgasme zijn je geslachtsdelen gedurende een bepaalde periode niet meer gevoelig voor prikkels om je lichaam de tijd te geven om bij te komen. Heb je een vagina en clitoris, dan is je recuperatieperiode veel korter. Er werd al meermaals onderzoek gedaan naar het gegeven van meerdere orgasmes, maar de resultaten daarvan lopen sterk uiteen. 15 tot 76% van de Britse vrouwen geeft aan ooit al meerdere orgasmes te hebben gehad.

Aan de slag

Eerst en vooral: hoe meer opgewonden je bent, hoe ontvankelijker je bent voor meerdere orgasmes. Opwinding zorgt namelijk voor meer bloedstroom naar je genitaliën en dat resulteert dan weer in meer gevoeligheid. Hoe minder stress of vermoeidheid je ervaart, hoe beter de resultaten zullen zijn. Probeer ook niet meteen te skippen naar het einde. De weg ernaartoe is even belangrijk dan het einddoel en mag dus niet zomaar overgeslagen worden. Begin dus niet met penetratie. Muziek, porno, streling… Alles wat je ook maar enigszins opgewonden maakt, is toegestaan. Probeer om niet te focussen op het krijgen van meerdere orgasmes, want dat werkt alleen maar contraproductief.

Wanneer je helemaal opgewonden bent en de rillingen je over de rug lopen, is het tijd om de aandacht te verleggen naar de intieme delen. Je hebt meer kans op meerdere orgasmes als je eerste orgasme clitoraal is. Stimuleer je clitoris dus met wat handwerk, met de tong of met behulp van een vibrator.

Na je eerste orgasme is het tijd voor wat experimenteren. Net nadien zal je clitoris even overgestimuleerd zijn, dus gooi je best de rest van je lichaam in de strijd. Zorg dat je opgewonden blijft. Dat kan op allerlei manieren: laat je partner eens met je borsten spelen of zorg dat hij of zij je overal kust, behalve op je clitoris. Hoe meer controle je hebt over de spieren rondom je vagina, hoe sneller je meerdere orgasmes zal kunnen krijgen. Oefen dit deel van je lichaam dus door middel van oefeningen, al dan niet met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde producten zoals vaginaballetjes.

Verschillende manieren

Ten slotte zijn er verschillende manieren om meerdere orgasmes te krijgen. De meest voor de hand liggende is wellicht via de clitoris. Die heeft na een orgasme wel even tijd nodig om bij te komen, maar is anderzijds makkelijk te vinden en te stimuleren. Dat kan met de tong, vingers, of door stimulerende standjes zoals de cowgirl. Ook de G-spot is een handig trucje. En voor je het vraagt: ja, die bestaat. Je G-spot zit meer bepaald aan de voorkant van je vagina, 2 tot 3 centimeter naar binnen toe. Wacht na je eerste orgasme maximum 30 seconden om de G-spot te stimuleren, want dan is de bloedtoevoer nog optimaal en ben je extra gevoelig. Uiteraard mag ook de A-spot niet vergeten worden. Die zit helemaal bovenaan aan de achterkant van je vagina. In tegenstelling tot de andere plekjes heeft de A-spot geen behoefte aan recuperatietijd, dus laat je helemaal gaan. Vooral diepe penetratie is hier effectief.