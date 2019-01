Justin Bieber lanceert een kledinglijn

Het gerucht deed al langer de ronde, maar nu is het dan eindelijk zo ver. Justin Bieber heeft zijn kledinglijn gelanceerd. De zanger werd de afgelopen tijd meermaals in zijn eigen ontwerpen gespot, dus het nieuwtje mag niet verbazen. Zowel mannen als vrouwen komen aan hun trekken: het merk is volledig unisex!

Drew House

Het merk kreeg de naam Drew House, een verwijzing naar Biebers tweede naam. De kleding is hoofdzakelijk bruin en baggy. Op het internet vergelijken velen de collectie met de derde van Kanye’s merk Yeezy. En eerlijk, we zien de link wel. Biebers lijn is alleen nog monotoner wat betreft kleur en vorm. De bruinachtige kleur sluit trouwens helemaal aan bij de trends voor het komende jaar.







“Kom chillen”

Bieber zelf heeft uiteraard ook iets te zeggen over zijn Drew House: “Een plaats waar je jezelf kan zijn. Blablabla… Draag je kleding alsof het je niets kan schelen. Kom chillen. Ok. Dag.” Kort en bondig dus. Alle stukken in de collectie zijn zoals eerder gezegd unisex en naar verluidt ook ethisch geproduceerd. Prijzen voor een T-shirt starten vanaf 48 dollar (omgerekend 42 euro), voor het duurste stuk betaal je 130 euro.