Isabelle A en Koen Wauters brengen duet uit

Isabelle A blijft vruchten plukken van haar deelname aan ‘Liefde voor muziek’. Twee jaar geleden herlanceerde het VTM-programma haar zangcarrière, nu heeft ze haar toenmalige mededeelnemer Koen Wauters kunnen strikken voor een duet.

‘Nooit meer alleen’ is de eerste ­single van Isabelles nieuwe ­album, dat eind maart verschijnt. Ook speciaal is dat de videoclip voor het nummer werd gemaakt door Zita Wauters, de ­14-jarige dochter van Koen. De clip kan je terugvinden op YouTube.

Dit bericht bekijken op Instagram Jullie kunnen ons liedje downloaden via link in bio. 🙏🏻 #nooitmeeralleen Een bericht gedeeld door IsabelleA (@isabelleada) op 29 Jan 2019 om 9:49 (PST)







Met ‘Nooit meer alleen’ belandt Isabelle A in een select clubje artiesten met wie Koen Wauters de studio deelde. Alleen kleppers als Ingeborg, Raymond van het Groenewoud, Frank Boeijen en Sarah Bettens hadden al die eer.

“Stoute schoenen aangetrokken”

“Toen ik het nummer voor het eerst beluisterde, hoorde ik in de tweede strofe in gedachten gewoon Koens stem”, aldus de Gentse zangeres. “Dus heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en Koen gebeld. ‘Luister naar de song, als je het ziet zitten, tof. Als je het niet wilt doen, even goede vrienden’, zei ik. Wat later belde Koen terug. Hij zei dat hij heel erg gepakt was door de tekst en dat hij het heel graag wou doen. Geweldig natuurlijk, want wie droomt er niet van om een duet met Koen te mogen zingen?”