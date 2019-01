Goedele Liekens: “Vrouwen moeten meer opkomen voor hun seksueel genot”

Seksuologe Goedele Liekens vindt dat er nog steeds te weinig belang gehecht wordt aan de vrouwelijke seksbeleving. Dat vertelt ze in TV Familie.

De 56-jarige seksspecialiste is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse erotische winkelketen Christine le Duc. Daarmee geeft ze workshops waarin ze vrouwen bijbrengt hoe je je partner moet ‘lezen’ en hoe je de communicatie leuker, makkelijker en duidelijker maakt.







De meeste vrouwen communiceren immers heel slecht met hun partner als het over hun seksueel genot gaat. Er wordt nog al te vaak gefocust op de mannelijke climax, die het seksueel genot van de vrouw overschaduwt.

Mannelijk standpunt

Porno is op dat gebied ook een boosdoener, want die is veel meer gericht op het seksuele genot van de man dan van de vrouw. “Porno kan een invloed hebben op de seksualiteitsbeleving van koppels, positief maar ook negatief. Helaas worden die filmpjes veelal vanuit een mannelijk standpunt gemaakt. Verhaaltjes waarin de man degene is die op z’n wenken wordt bediend. En langzaam naar de climax opbouwen is er al helemáál niet bij. Terwijl: goede seks zit vaak precies in die opbouw”, legt ze uit in TV Familie.

Smeulend vuurtje aanwakkeren

Jonge vrouwen mogen de laatste jaren dan wel meer met emancipatie bezig zijn, op seksgebied ziet Goedele nog niet veel verbetering. “Als ik met jonge mensen praat, merk ik dat er nog altijd te weinig belang wordt gehecht aan de vrouwelijke seksbeleving. En dat ligt ook aan ons vrouwen zelf. We moeten meer opkomen voor ons genot én er durven over praten. Zodus: in samenwerking met Christine le Duc wil ik dat smeulend vuurtje wat oppoken. Iedere vrouw heeft daar baat bij, geloof me!”, klinkt het.