Winterweer – KMI kondigt plaatselijk code oranje af voor gladheid

Een sneeuwzone bereikt dinsdagavond ons land via de Westhoek en trekt vannacht en morgen over het land. Pas woensdagavond zal ze ons land weer verlaten via het noordoosten. Wegens gladheid op de weg wordt code geel plaatselijk opgetrokken tot code oranje, onder meer in de provincie West-Vlaanderen, woensdag tussen 4 uur en 13 uur. In Vlaams-Brabant en Brussel geldt code oranje tussen 6 uur en 18 uur. In de meeste regio’s wordt tussen 5 en plaatselijk 15 centimeter verse sneeuw verwacht, aldus het KMI dinsdagavond.

bron: Belga