VN zoeken donoren om 41 miljoen door oorlog en rampen getroffen kinderen te helpen

De Verenigde Naties (VN) zijn op zoek naar donoren die met 3,9 miljard dollar over de brug zouden komen om 41 miljoen kinderen te helpen die wereldwijd het slachtoffer zijn van oorlogen of natuurrampen, zo heeft de organisatie vandaag in Genève bekendgemaakt. Bijna een derde van het bedrag is bestemd voor kinderen in Syrië of die de burgeroorlog aldaar naar buurlanden zijn ontvlucht. Nog in de top drie van de noodkreet om hulp van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN, zijn Jemen en Congo.

Vorig jaar smeekte de volkerenorganisatie om 3,8 miljard dollar. Daarvan is slechts drie vierde gegeven.







Bron: Belga