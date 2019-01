Twintigtal skicentra open in provincies Luik en Luxemburg

Het wintersportseizoen in België is officieel gestart nadat er heel wat sneeuw viel in de nacht van zondag op maandag en in de loop van de dag gisteren en vandaag. Skiliefhebbers kunnen terecht in iets minder dan twintig skicentra in de provincies Luik en Luxemburg. In de Hoge Venen werd er tot 30 centimeter sneeuw gemeten. Het merendeel van de skicentra die zich in de Oostkantons bevinden zijn toegankelijk. Er kan gelanglauft worden in de Hoge Venen (Signal de Botrange, Baraque Michel, Crêtes de Xhoffraix, Maison du Parc de Botrange, Mont Spinette), in de Belgische Eifel (Worriken, Herzebosch, Rocherath, Weywertz), in Eupen en in het natuurpark van de Our (Manderfeld, Loscheimergraben, Rodt).

“Met een lichte vorst en een laag van 28 centimeter zijn de omstandigheden ideaal om toeristen en scholen in ideale omstandigheden te ontvangen op de gemarkeerde pistes”, zegt Alexandre Fechir, uitbater van het skicentrum Signal de Botrange.







Omdat er de komende dagen nog sneeuw verwacht wordt, zullen wintersportliefhebbers zich nog zeker tot het einde van de week en het weekend kunnen uitleven.

Bron: Belga