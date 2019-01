Qatar voor eerste keer naar finale Asian Cup na winst tegen het gastland

Qatar heeft zich vandaag voor de eerste keer in de geschiedenis geplaatst voor de finale van de Asian Cup. In de halve finale van het Aziatische voetbalkampioenschap waren ze in Abu Dhabi met 4-0 (rust: 2-0) te sterk voor het het gastland, de Verenigde Arabische Emiraten. Voor Qatar was de halve finale al historisch, want hun beste resultaat op de Asian Cup was voorheen een stek in de kwartfinales. Bij de laatste acht werden ze zowel in 2000 als in 2011 uitgeschakeld. In het duel tegen het gastland werd echter snel duidelijk dat de halve finale niet het eindstation zou worden.

Boualem Khoukhi opende na 22 minuten de score en vervolgens mochten de Qatari bij een 2-0 stand gaan rusten na nog een treffer voor Almoez Ali na 37 minuten. In de slotfase van het duel dikten Hasan Al Haydos (80.) en Hamid Ismaeil (90.+3) nog aan tot 4-0, een blamage voor de Verenigde Arabische Emiraten, dat de wedstrijd met tien beëindigde na rood voor Ismail Ahmed (90.+1). Akrim Afif leverde dan weer drie assists af.







In de finale in het Zayed Sports City Stadium van Abu Dhabi neemt Qatar het vrijdag op tegen Japan, dat het gisteren in zijn halve finale met 3-0 haalde van Iran. Japan won het toernooi al viermaal (in 1992, 2000, 2004 en 2011). Vorige zomer op het WK in Rusland werden ze in de achtste finales nog uitgeschakeld door de Rode Duivels, die een 0-2 achterstand in extremis konden ombuigen in een 3-2 zege.

Bron: Belga