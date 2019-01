Premier Michel wil brede dialoog op gang brengen om concrete klimaatmaatregelen uit te werken

Er komt een brede dialoog met onder meer de diverse regeringen in België, de sociale partners, de klimaatorganisaties en het Planbureau om concrete klimaatmaatregelen uit te werken. Dat is de uitkomst van een ontmoeting die premier Charles Michel deze namiddag had met een delegatie van de Klimaatcoalitie. Net als in zijn toespraak eerder op de dag voor de hoogste gezagsdragers van het land zei Michel na afloop van de ontmoeting dat ambitie op zich niet volstaat. Hij wil de voorstellen van de Klimaatcoalitie laten becijferen door een onafhankelijk orgaan zoals het Planbureau. Hij pleitte voor realisme en wil niet dat maatregelen leiden tot een “verarming” van de mensen, zeker niet voor de “meest kwetsbaren”.

Charlotte Scherens, woordvoerster van Climate Express, zei dat de klimaatbetogingen van de voorbije twee maanden zeker hun effect hebben gehad. “De ontmoeting was meer dan gewoon onze eisen op tafel leggen, de premier heeft echt geluisterd en is met ons in dialoog gegaan.” Ze benadrukte evenwel ook dat de klimaatorganisaties zullen blijven mobiliseren tot er een ambitieus klimaatplan en een op alle niveaus bindende klimaatwet is.







bron: Belga