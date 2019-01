Ouders Mawda hebben nog steeds geen verblijfsvergunning

Acht maanden na de dood van hun dochter hebben de ouders van Mawda Shawri nog altijd geen verblijfsvergunning. In principe kunnen ze naar een gesloten centrum worden gestuurd, schrijft het weekblad Knack vandaag. Vijf dagen nadat de Koerdische peuter Mawda Shawri (2) omkwam door een verdwaalde politiekogel, ontving premier Charles Michel (MR) de verslagen ouders. In het parlement verzekerde hij dat ze niet het land zouden worden uitgezet, en stelde hij hun zelfs een regularisatie in het vooruitzicht.

Ruim acht maanden na datum leven de ouders nog altijd in onzekerheid. “We staan nergens”, zegt Selma Benkhelefa, die voor de ouders van Mawda optreedt als advocaat. “Op 28 mei hebben we het dossier ingediend, en we hebben nog altijd geen antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het duurt uitzonderlijk lang. Terwijl het eenvoudig is. Volgens de wet kunnen asielzoekers geregulariseerd worden in het geval van uitzonderlijke omstandigheden. Als de dood van je kind geen uitzonderlijke omstandigheid is, wat dan wel?”







Het uitblijven van een beslissing heeft grote gevolgen. Omdat de ouders van Mawda geen verblijfsvergunning hebben, kunnen ze bij een identiteitscontrole opgepakt worden en naar een gesloten asielcentrum worden gestuurd. Bij gebrek aan regularisatie mogen de ouders niet werken en hebben ze geen recht op een uitkering.

bron: Belga