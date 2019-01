Onderwijskoepels blij met de richtlijnen voor gezonde schoolmaaltijden

“Gezond leven heeft een invloed op de schoolresultaten, de concentratie en het welbevinden van kinderen en jongeren. Daarom vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het belangrijk dat gezonde voeding op een haalbare manier wordt gepromoot.” Dat laat Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan Belga weten in een reactie op de richtlijnen voor gezonde schoolmaaltijden die de ministers Crevits en Vandeurzen vandaag hebben gelanceerd. Ook GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, reageert in dezelfde zin en wijst op het belang van gezonde voeding en variatie in het aanbod van schoolmaaltijden. “Met deze richtlijnen geven we onze scholen een duwtje in de rug”, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Scholen kunnen zelf beslissen op welke manier zij gezonde voeding kunnen en willen ondersteunen in hun eigen beleid. Dit document geeft hen daarbij een leidraad.”

“Het is voor het GO! belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en gevarieerd kunnen eten en drinken op school”, zo laat de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap weten. “We willen dan ook dat er altijd een gezonde keuze aanwezig is, maar daarnaast kan er ook ruimte zijn voor broodjes. Die gaan we niet verbieden. Wel is het belangrijk dat er variatie en afwisseling is.”







bron: Belga