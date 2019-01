N-VA vindt dat koning “het goede voorbeeld” moet geven inzake klimaat

N-VA heeft er niets op tegen dat de koning de klimaatambities van jongeren steunt, maar stelt dat hij daarbij zelf het goede voorbeeld moet geven. In zijn toespraak voor de hoogste gezagsdrager van het land had koning Filip onder meer aandacht voor de klimaatbetogers en bosbrossers. Hij vindt hun engagement “een bemoedigend signaal”. “Koning Filip steunt de jongeren in hun klimaatambities in woorden, maar wanneer in daden? Is hij misschien met de trein naar Davos gereden?”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge.

“De koning zou zijn wagenpark kunnen vergroenen en elektrisch rijden, hij zou zonnepanelen kunnen laten installeren op het koninklijk domein – toch een aardige oppervlakte -, hij zou vanaf nu met de trein kunnen reizen in Europa in plaats van beroep te doen op privévluchten van Defensie. De mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt Buysrogge. “Het is op zich niet slecht dat de koning jongeren steunt, maar het zou stukken beter zijn als hij ook het goede voorbeeld geeft. Het is in elk geval niet het gebrek aan middelen dat hem moet tegenhouden.”







De N-VA heeft ook een wetsvoorstel ingediend dat de ondertekening van wetten en besluiten elektronisch zou maken. “Dat bespaart België de koeriersvluchten naar het buitenland met wetten en besluiten.”

bron: Belga