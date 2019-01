“Migranten op reddingsboot Sea Watch moeten naar Duitsland of Nederland”

De 47 migranten die voor de kust van Sicilië vastzitten op de reddingsboot Sea Watch 3, zullen enkel in Italië aan land mogen gaan als ze daarna onmiddellijk worden overgebracht naar Nederland of Duitsland. Dat heeft Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, vandaag meegedeeld. Sea Watch 3 is een schip van de Duitse ngo Sea Watch, dat onder Nederlandse vlag vaart. Op 19 januari pikte het 47 migranten op ter hoogte van Libië en sindsdien zoekt de ngo naar een haven waar het schip kan aanmeren. Malta en Italië weigeren toegang te bieden.

Hoewel het schip sinds vrijdag in Italiaanse wateren beschutting heeft gevonden voor het hevige weer op zee, blijven de geredde migranten na tien dagen nog altijd vastzitten. “De migranten laten ontschepen? Enkel wanneer ze naar Nederland gaan, of Duitsland. In Italië hebben we al te veel migranten verwelkomd en er al te veel geld aan uitgegeven”, schrijft de extreemrechtse politicus Salvini op Twitter.







De Sea Watch 3 ligt verankerd op zowat twee kilometer van de kust van Syracuse, in het oosten van Sicilië. Parlementsleden van de oppositie komen regelmatig aan boord om de leefomstandigheden te onderzoeken. Ze roepen op om de migranten zo snel mogelijk weer aan land te laten gaan.

Om de patstelling te doorbreken heeft de ngo intussen een klacht met spoedeisend karakter ingediend bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De Italiaanse regering heeft al duidelijk gemaakt dat ze voor het EHRM zal beargumenteren dat het aan Nederland is om een oplossing te vinden voor het schip en de migranten.

bron: Belga