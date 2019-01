“Mehdi Nemmouche las in de gevangenis boeken over complottheorieën”

Mehdi Nemmouche, die in Brussel terechtstaat voor de aanslag op het Joods Museum in 2014, heeft in de gevangenis boeken in zijn bezit gehad over onder meer complottheorieën, de CIA en Noord-Korea. Dat hebben de speurders bevestigd op vraag van de advocaat van het vermoorde koppel Riva. Na de middagpauze zijn de verschillende burgerlijke partijen aan hun vragenronde begonnen. De advocaat van het Israëlische koppel Riva leek met zijn vragen al in te spelen op complotten die de verdediging mogelijk zal suggereren om de onschuld van Mehdi Nemmouche te bewijzen.

Naast de vraag over het leesvoer van Nemmouche in de gevangenis, vroeg de advocaat de speurders ook of er “enig element in het dossier” zit waaruit zou blijken dat meneer en mevrouw Riva die dag een afspraak hadden in het museum. “Geen enkel element wijst daarop”, reageerde de speurder.







De advocaten van Nemmouche insinueerden al dat het om een gerichte afrekening ging. Ze wezen op een link tussen het vermoorde koppel en de Israëlische geheime dienst. Een onderzoeksrechter bevestigde eerder in het proces dat de vrouw voor de Mossad heeft gewerkt als boekhouder, terwijl haar man voor een overheidsagentschap werkte.

bron: Belga