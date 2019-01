Macron: “Het echtscheidingsakkoord kan niet heronderhandeld worden”

De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag duidelijk gemaakt dat het echtscheidingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk “het best mogelijke akkoord” is en dat er over de tekst “niet heronderhandeld” kan worden.

Macron, die in Cyprus vertoeft voor een migratieberaad met Zuid-Europese ambtgenoten, deed zijn verklaring op het moment dat het Britse parlement in Londen zich opmaakt voor de stemming van een aantal amendementen die meer duidelijkheid zouden moeten scheppen over de marsrichting van de Britten in het brexit-proces.

Premier Theresa May hoopt alvast dat een meerderheid van het parlement zich zal scharen achter een amendement dat haar een mandaat verleent om nieuwe onderhandelingen aan te knopen over het akkoord, en meer bepaald over de vangnetoplossing die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden.







Twee weken geleden had het Britse parlement het echtscheidingsakkoord afgewezen dat May in november vorig jaar met haar Europese ambtgenoten had bereikt.

