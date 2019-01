Ierland organiseert referendum over versoepeling scheidingsprocedure

Ierland organiseert eind mei een referendum om de regels rond echtscheidingen te versoepelen. Dat heeft de regering van het ultrakatholieke land dinsdag aangekondigd. De volksraadpleging zal tegelijk met de stembusgang voor de lokale en Europese verkiezingen worden georganiseerd. Echtscheidingen zijn sinds 1995 legaal in Ierland. Ook toen organiseerde het land een referendum, dat ondanks forse weerstand van de Kerk werd gewonnen door de voorstanders van een hervorming. De nieuwe volksraadpleging in mei stelt voor om de termijn van vier jaar waarin echtparen apart moeten leven voor ze kunnen scheiden, te schrappen uit de grondwet.

“De regering wil verzekeren dat de prodecure om te scheiden eerlijk, waardig en menselijk is en beide partijen toelaat om verder te gaan met hun leven binnen een schappelijke termijn”, zegt minister van Justitie Charlie Flanagan. Zelf stelt hij voor om, indien de termijn van vier jaar uit de grondwet wordt geschrapt, via een gewone wet een termijn van twee jaar in te voeren.

Bron: Belga