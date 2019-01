Gehavende Jelle Wallays opgenomen in ziekenhuis na valpartij

Jelle Wallays is gisteren ten val gekomen in de finale van de tweede rit in de Ronde van San Juan. Daarbij liep de 29-jarige renner van Lotto Soudal onder meer een hersenschudding en een breuk in de bovenkaak op. Dat meldt zijn team vandaag. Bij de valpartij liep Wallays een aangezichtstrauma op. “Hij verloor één tand, een andere tand brak af, hij hij heeft een snijwonde in de bovenlip en een breuk in de bovenkaak. Door een hersenschudding verbleef hij de afgelopen nacht in een Argentijns ziekenhuis ter observatie”, zo klinkt het in het persbericht.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) reed gisteren naar de zege. De Fransman haalde het voor de Italiaan Simone Consonni en de Slovaak Peter Sagan. Jens Keukeleire eindigde als vierde.







Vorig jaar won Wallays de zesde etappe in de Ronde van San Juan, een ritzege zal er dit jaar echter niet in zitten.

bron: Belga