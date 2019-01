Geen uiterlijke tekenen van geweld op drie lichamen in drugslab in Eksel

Op de drie levenloze lichamen die vanochtend zijn aangetroffen in een loods aan de Kiefhoekstraat met de Zandstraat in Hechtel-Eksel, zijn geen uiterlijke tekenen van geweld aangetroffen. Er heeft al een eerste uitwendige lijkschouwing plaatsgevonden. Dat heeft het parket van Limburg vandaag laten weten. In de loods was een drugslab geïnstalleerd. Er zijn allerlei deskundigen ter plaatse bezig met het verrichten van een zeer uitgebreid onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie Kempenland werd vandaag kort voor 4 uur verwittigd. In de loods troffen de agenten de levenloze lichamen van drie mannen aan. Over hun identiteit kon het parket van Limburg nog niks kwijt. Na de ontdekking trad het hele gerechtelijke apparaat in werking. Gespecialiseerde diensten werden ter plaatse gestuurd om allerlei metingen en vaststellingen te doen. De lokale politie stelde een perimeter in. Werknemers van plaatselijke bedrijven kregen wel de toestemming om naar hun werkplek te gaan.

bron: Belga