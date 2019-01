Europa wil dat internetreuzen tandje bijsteken in strijd tegen fake news

Online giganten als Google en Facebook moeten in de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei nog een tandje bijsteken om desinformatie op internet te bestrijden. Die oproep heeft de Europese Commissie vandaag gelanceerd bij de presentatie van de eerste evaluatie van de gedragscode die de bedrijven hebben ondertekend. Facebook, Google, Mozilla en Twitter ondertekenden vorig najaar een gedragscode waarin ze zich engageren om ‘fake news’ op het internet te bestrijden. Uit de eerste evaluatie blijkt volgens de Commissie dat de betrokken bedrijven stappen vooruit hebben gezet, met name wat betreft het verwijderen van valse accounts en het beperken van de zichtbaarheid van sites die desinformatie promoten.

Maar er moet volgens de Commissie nog meer gebeuren. “We schakelen op alle fronten een versnelling hoger om de verkiezingen vrij en eerlijk te laten verlopen. Ik verwacht van de bedrijven dat ze hun retoriek en hun engagement naleven. Er is weinig tijd, dus we moeten nu actie ondernemen”, zei eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova.







De Commissie vraagt de betrokken bedrijven om te verzekeren dat politieke advertenties volledig transparant zijn tegen het begin van de Europese verkiezingscampagne. Facebook kondigde gisteren al aan dat de sociale netwerksite tegen eind maart een disclaimer zal lanceren die duidelijk maakt wie heeft betaald voor politieke publiciteit.

Van Facebook verlangt de Commissie ook dat het bedrijf nog sterker gaat samenwerken met fact-checkers en onderzoekers. Ook Google neemt stappen om surfers meer informatie aan te reiken over politieke advertenties, maar de Commissie stelt vast dat bepaalde instrumenten slechts in een aantal lidstaten beschikbaar zijn. Ook van Twitter en Mozilla wordt nog meer verwacht.

De eerste evaluatie slaat op alle maatregelen die de online platforms tot eind vorig jaar hebben genomen. In de aanloop naar mei zal de Commissie elke maand een rapport opmaken van de geboekte vooruitgang.

De versterkte samenwerking met de internetgiganten is slechts één van de maatregelen die de Commissie in de steigers heeft gezet in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Europa gaat dit jaar dubbel zoveel geld uitgeven voor de screening van ‘fake news’. Ook wordt een snel waarschuwingssysteem op poten gezet om de nationale overheden permanent te informeren over nieuwe dreigingen.

De verspreiding van fake news zou volgens waarnemers van invloed kunnen geweest zijn in de campagnes rondom het brexit-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Eerder al stipte de Commissie Rusland aan als voornaamste bron van campagnes die tot doel hebben om de stembusgang te beïnvloeden.

