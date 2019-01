Drie mannen waarschijnlijk omgekomen door giftige dampen

De drie mannen van wie de lichamen deze ochtend werden aangetroffen in een loods in Hechtel-Eksel, zijn heel waarschijnlijk door giftige dampen om het leven gekomen. Dat heeft de Limburgse procureur des Konings Guido Vermeiren vandaag laten weten. Het was de politiemeldkamer van Eindhoven die als eerste een melding kreeg over de mogelijke overlijdens, waarna de Nederlanders hun Belgische collega’s verwittigden.

Toen de agenten aankwamen aan de loods aan de Kiefhoekstraat en de Zandstraat, zagen ze al bij de openstaande deur een lichaam liggen. Nadien vonden ze nog twee slachtoffers. Er hing een geur van chemische oorsprong, mogelijk een cyanidegeur.







Het is zeer gevaarlijk voor de politie- en hulpdiensten om de loods te betreden omwille van de aanwezige chemicaliën. Het parket van Limburg stuurde het ClanLab Response Unit (CRU) van de federale politie ter plaatse. De drie lichamen werden vervolgens naar buiten gedragen.

Er vond al een eerste uitwendige lijkschouwing plaats. De autopsie wees uit dat er geen uitwendige tekenen van geweld te zien waren.

De speurders moeten dus uiterst voorzichtig te werk gaan om de nodige vaststellingen te doen. De mensen van het gerechtelijk lab konden slechts heel even met beschermende kledij het pand binnengaan. Maar er zijn aanwijzingen dat de giftige dampen in het drugslab de dood van de drie mannen veroorzaakt hebben.

De politie heeft in de omgeving een veiligheidszone ingesteld.

bron: Belga