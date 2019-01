Drie doden aangetroffen in een drugslab in Hechtel-Eksel

In een loods in Hechtel-Eksel zijn deze ochtend drie levenloze lichamen aangetroffen. De politie van de zone Kempenland deed rond 4 uur de ontdekking in de loods, die zich bevindt aan de Kiefhoekstraat, in de buurt van de Zandstraat. De loods deed dienst als drugslab, een productieruimte voor de aanmaak van synthetische drugs. Het onderzoek is nog volop bezig. De politie Kempenland deed de eerste vaststellingen in verband met het overlijden van de drie mannen. Het parket van Limburg werd verwittigd. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart.

bron: Belga