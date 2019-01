DNA moet aantonen of Congolese adoptiekinderen werden ontvoerd

Zijn hun Congolese adoptiekinderen ontvoerd en leven hun biologische ouders nog? Om die vraag te kunnen beantwoorden vraagt het parket aan een vijftiental Belgische ouderparen om een DNA-staal van hun adoptiekind af te staan. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag. Het gerecht heeft sterke aanwijzingen dat verschillende kindjes door hun nietsvermoedende ouders naar een vakantiekamp in Kinshasa werden gestuurd. In werkelijkheid belandden ze in een weeshuis, waar ze werden geadopteerd door Belgische koppels. Het bewuste weeshuis is inmiddels gesloten. Spilfiguur in de zaak zou de Belgisch-Congolese Julienne Mpemba zijn. Van minstens vier kinderen die door Belgen werden ­geadopteerd, is al zeker dat hun ­biologische ouders nog leven.

bron: Belga