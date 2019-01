Dertig procent van zwarte punten op dynamische lijst aangepakt

Van de 213 zwarte punten op de dynamische lijst met gevaarlijke plaatsen in het verkeer, zijn er in 2018 32 via ‘quick wins’ aangepakt. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). In totaal zijn intussen 65 van de 213 locaties (of 30,5 procent) op de lijst aangepakt. In maart 2019 wordt de dynamische lijst geactualiseerd. Vlaanderen lanceerde in 2002 een lijst van 809 ‘zwarte punten’, veelal kruispunten waar in het verleden veel ongevallen gebeurden. Vorig jaar bleek nog dat niet alle punten op die historische lijst zijn aangepakt. Minister Weyts kondigde toen aan dat hij middelen vrijmaakt voor die resterende punten.

Maar eigenlijk wil Weyts voortaan liever werken met een dynamische lijst van zwarte punten. Die lijst wordt dan jaarlijks aangepast op basis van de meest recente ongevallencijfers. Op die manier is het ook de bedoeling korter op de bal te spelen.

Op de lijst die in maart 2018 werd bekendgemaakt, stonden 213 zwarte punten. Van die 213 locaties waren er toen eigenlijk al 33 aangepakt. Uit cijfers die CD&V’er Orry Van de Wauwer heeft opgevraagd blijkt nu dat er in de loop van 2018 nog eens 32 locaties zijn aangepakt. Het gaat dan om zogenaamde ‘quick wins’, waarbij vooral sprake is van het aanpassen van wegmarkeringen of verkeerslichten. In totaal zijn dus 65 van de 213 gevaarlijke punten op de lijst aangepakt.

Minister Weyts gaat nog een stap verder en verduidelijkt dat er naast die 65 locaties nog 12 quick wins in de pijplijn zitten voor het voorjaar en dat er voor 61 andere locaties een structurele oplossing gekend is en wordt uitgewerkt. “Dat betekent dat er voor 138 van de 213 punten op de lijst (65 procent) al ingrepen gebeurd zijn of op de planning staan”, legt Weyts uit.

In maart 2019 wordt de dynamische lijst geactualiseerd, rekening houdend met de nieuwe ongevallencijfers.

bron: Belga