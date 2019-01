De Lijn activeert winterplan

Door de verwachte sneeuw heeft openbaarvervoermaatschappij De Lijn haar winterplan geactiveerd. Om de bovenleiding van de drie tramnetten ijsvrij te houden zullen de hele nacht trams rijden. De bussen zijn dan weer uitgerust met vierseizoensbanden voor een betere grip. De hele nacht zullen vier trams in Antwerpen, vier in Gent en zes op het traject van de Kusttram rijden. Zo voorkomen de trams dat zich een ijslaag vormt op de bovenleiding. “IJs is een isolator en verhindert dat een tram stroom krijgt van de bovenleiding”, aldus de vervoermaatschappij in een persbericht.

Een aantal wissels zullen ook worden verwarmd. De Lijn houdt ook de hele nacht technische ploegen paraat om in te grijpen.







De bussen zijn dan weer uitgerust met vierseizoensbanden. “Dit bandentype geeft in winterse omstandigheden een betere grip op de weg”, legt De Lijn uit. “Zolang het veilig kan, blijven de bussen rijden. Als de omstandigheden dat vereisen, kan een traject worden aangepast om bijvoorbeeld een helling of gladde lokale wegen te vermijden.”

bron: Belga