Croky Cup – Union-coach Luka Elsner baalt na exit tegen KV Mechelen

Het bekersprookje van Union is ten einde. De Brusselaars botsten dinsdag in de return van de halve finales op KV Mechelen, dat in de hoofdstad met 1-2 won. Union-coach Luka Elsner moest nadien zijn teleurstelling verbijten. “De efficiëntie maakte vooral het verschil”, verklaarde de Sloveen. “In het begin hadden we enkele goede kansen, maar we verzilverden ze niet. En de eerste echte kans van Mechelen was meteen raak. We kwamen nadien niet meer in ons spel. Hierdoor konden we de scheve situatie niet meer rechtzetten.”

Union kende een sensationele bekercampagne, met onder meer winst tegen aartsrivaal Anderlecht en competitieleider Racing Genk. “Hopelijk kunnen we uit dit parcours en de partij van vandaag leren”, aldus de coach. “We moeten in de toekomst ervaringen van matchen als deze gebruiken om vooruitgang te boeken. Dan kunnen we er op echt belangrijke momenten staan.”

bron: Belga