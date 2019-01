CIA-directrice: “Iran respecteert nucleair akkoord van 2015 nog steeds”

Iran houdt zich nog altijd aan het nucleair akkoord van 2015 (JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action), hoewel de Verenigde Staten zich in mei vorig jaar eenzijdig terugtrokken uit de deal. Dat heeft de directrice van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, Gina Haspel, gezegd in de inlichtingencommissie van de Senaat. “Op dit moment zijn ze technisch gezien in overeenstemming met het akkoord”, zei Haspel. “Maar volgens de recentste informatie overwegen de Iraniërs om maatregelen te nemen om afstand te nemen van het het JCPOA. We hebben vastgesteld dat ze onderling nog discussiëren omdat ze niet zoveel economisch voordeel haalden uit het akkoord als ze hadden gehoopt.”

In de commissie gaf Dan Coats, de coördinator van de Amerikaanse inlichtingendiensten, ook te kennen dat er geen aanwijzingen zijn dat Iran aan een nucleair wapen werkt. Hij spreekt daarmee Amerikaans president Donald Trump en buitenlandminister Mike Pompeo tegen, die wel al zeiden dat het geloofwaardig is dat Iran een atoomwapen bouwt.







De Iran-deal werd in 2015 afgesloten met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Amerikaans president Donald Trump kondigde in mei 2018 aan dat zijn land zich eenzijdig zou terugtrekken uit het akkoord en dat hij de economische sancties tegen het land opnieuw zou instellen. Volgens het staatshoofd werkte de deal niet, hoewel Iran steeds een positieve evaluatie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) had gekregen.

Het nucleair akkoord legt onder meer vast dat Iran nog slechts uranium mag verrijken tot 3,67 procent, voldoende voor kernenergie. Voor een kernwapen is verrijkt uranium van 90 procent of meer nodig. Daarnaast mag het maar een voorraad van maximaal 300 kilogram uranium opbouwen.

Bron: Belga