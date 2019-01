Brusselse firma lobbyt heimelijk voor Saoedi’s

Na de aanslagen van 22 maart heeft een Brusselse lobbyfirma het beeld proberen bijstellen dat moslimextremisme gelieerd is aan het Saoedische koninkrijk. Volgens een lobbywaakhond heeft MSL Brussels al sinds 2015 een contract met Saoedi-Arabië, maar het bedrijf doet er alles aan om dat geheim te houden. Dat bericht De Morgen vandaag. De krant haalt verschillende voorbeelden aan van beïnvloeding waarbij in werkelijkheid niet de Saoedi’s, maar wel lobbyfirma MSL Brussels achter de knoppen zat. Toen de Grote Moskee in opspraak kwam, klonk het in een persbericht bijvoorbeeld dat het een “wijdverspreide misvatting” is dat Saoedi-Arabië moslimfundamentalisme verspreidt. De ngo Corporate Europe Observatory (CEO) achterhaalde dat MSL Brussels, deel van de Publicisgroep, al zeker sinds oktober 2015 een contract heeft om de belangen van Saudi-Arabië in Europa te behartigen.

Het Saoedische koninkrijk staat bekend om het verspreiden van het wahabisme en het schenden van mensenrechten. Hoewel MSL Brussels in het transparantieregister van de EU staat, hebben ze Saoedi-Arabië niet als klant vermeld. “Het is verplicht om alle klanten te vermelden, maar helaas bestaan er een aantal sluiproutes”, zegt Olivier Hoedeman van CEO. De lobbyfirma weigerde elke vorm van commentaar, bericht De Morgen.







bron: Belga