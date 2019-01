Brexit – May tevreden dat parlement duidelijk maakt welke deal het wil goedkeuren

De Britse premier Theresa May is tevreden dat een meerderheid in het Britse parlement haar een mandaat heeft gegeven om in Brussel voor een heropening van het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te pleiten. May erkende in een eerste reactie op de stemming in Westminster wel dat er “weinig enthousiasme” bestaat bij haar Europese gesprekspartners om het akkoord open te breken. Een meerderheid van 317 tegen 301 parlementsleden schaarde zich achter een amendement dat May oproept om de onderhandelingen met de Europese Unie over het echtscheidingsakkoord te heropenen en een akkoord te bereiken over een alternatief voor de omstreden backstop, het vangnet dat moet vermijden dat de brexit leidt tot de herinvoering van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland.

May toonde zich tevreden dat nu duidelijk is dat een meerderheid van het Lagerhuis een echtscheidingsakkoord met wettelijk bindende wijzigingen van de Ierse backstop zou kunnen steunen. Ze erkende wel dat er in Brussel “weinig enthousiasme” bestaat om de onderhandelingen te heropenen. “Het zal niet makkelijk worden”, besefte de conservatieve premier, maar in tegenstelling tot twee weken geleden heeft het parlement wel duidelijk gemaakt “wat het nodig heeft om een akkoord goed te keuren”.

May verloor wel bij de stemming van een amendement van de conservatieve backbencher Caroline Spelman. Een meerderheid verzette zich daarbij tegen een vertrek zonder echtscheidingsakkoord. De premier was het eens met deze parlementsleden dat een no deal-scenario niet te verkiezen is, maar “het loutere verzet tegen een ‘no deal’ volstaat niet om het tegen te houden”, zo voegde ze toe.

bron: Belga