Brexit – Europese Unie verwerpt nieuwe onderhandelingen over echtscheidingsakkoord

Over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie kan niet heronderhandeld worden. Dat heeft Europees president Donald Tusk duidelijk gemaakt in een reactie op de wens van het Britse parlement om het akkoord open te breken. In een mededeling die is gelekt op sociale media wijst Tusk de Britten er wel op dat Europa bereid is een verzoek tot uitstel van de brexit op 29 maart te overwegen.

“Het terugtrekkingsakkoord is en blijft de beste en enige manier om een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te verzekeren. De backstop is deel van het terugtrekkingsakkoord, en het terugtrekkingsakkoord staat niet open voor heronderhandelingen”, zo stelt Tusk in een mededeling.

Even voordien had het Britse parlement in Londen in een stemming duidelijk gemaakt dat een meerderheid het terugtrekkingsakkoord wil steunen, op voorwaarde dat de backstop wordt vervangen door “alternatieve regelingen”. De backstop moet vermijden dat de brexit leidt tot de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland. Het is een vangnetoplossing die stelt dat de Britten in een douane-unie met de Europese Unie blijven en Noord-Ierland een deel van de Europese regels moet blijven volgen zolang er geen alternatief is gevonden om een harde grens te vermijden.

In de mededeling stelt Tusk voorts dat de Europeanen bereid zijn om het ambitieniveau van de politieke verklaring over de toekomstige relaties op te schroeven indien de Britse intenties voor het toekomstige partnerschap zouden evolueren. De Britse premier Theresa May houdt voorlopig vast aan haar “rode lijnen”. Ze wil haar land zowel uit de douane-unie als de Europese interne markt halen.

Ook wees Tusk erop dat de Europese leiders bereid zijn om een Brits verzoek tot uitstel van de brexit te overwegen. Ze zouden daarbij wel rekening moeten houden met de redenen en de duur van het eventuele uitstel, alsook met het goede functioneren van de instellingen. Daarmee verwijst de Europese president naar de complicaties die een uitstel zou kunnen hebben op de Europese verkiezingen van eind mei en het aantreden van het nieuwe Europees Parlement begin juli.

De Europese Unie gaat intussen gewoon door met haar eigen ratificatieproces van het echtscheidingsakkoord. Ze blijft zich intussen ook voorbereiden op alle mogelijke scenario’s, inclusief een ongeordend vertrek zonder akkoord op 29 maart.

bron: Belga