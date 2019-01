Brexit – Britse parlement verwerpt ‘no deal’

Het Britse parlement verwerpt een ‘no deal’-scenario. Het Lagerhuis steunde dinsdagavond met 318 tegen 310 stemmen een amendement van het conservatief parlementslid Caroline Spelman dat een vertrek uit de Europese Unie “zonder terugtrekkingsakkoord en kader voor de toekomstige relatie” verwerpt. De goedkeuring van het amendement wordt aanzien als een nederlaag voor May. Het amendement heeft wel enkel symbolische waarde. Het is niet bindend voor de regering en Spelman gaat ook niet in op de vraag hoe zo’n chaotisch vertrek zonder akkoord vermeden moet worden.

Eerder al wees premier Theresa May erop dat dit scenario enkel vermeden kan worden door een echtscheidingsakkoord met de Europese Unie goed te keuren, of door het brexit-proces helemaal op te doeken en in de Europese Unie te blijven.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart. Eerder op de avond wees het Lagerhuis al amendementen af die de regering zouden verzoeken om de brexit uit te stellen.

bron: Belga