Belgisch team dingt op de Bocuse d’Or mee naar wereldtitel

Vandaag/dinsdag begint in het Franse Lyon de finale van de Bocuse d’Or, de belangrijkste kookwedstrijd ter wereld. Vierentwintig landen bereikten de finale, waaronder ook België, dat woensdag in actie komt. Lode De Roover vertegenwoordigt ons land. De 35-jarige De Roover is chef van ‘Fleur de Lin’ in Zele, Oost-Vlaanderen. Hij geraakte in de wereldfinale van de Bocuse d’Or door eerst de nationale wedstrijd te winnen en vervolgens ook een zesde plaats te halen op de Europese finale, vorig jaar in juni. Piet Vande Casteele is zijn commis. Het duo heeft ook een coach: Jo Nelissen. Sinds de herfst van 2017 is de ploeg al aan het trainen, de laatste maanden heel intensief met drie trainingsdagen per week.

De opdracht ligt vast: De Roover moet in 5u35 een voor- en hoofdgerecht klaarmaken voor veertien personen. Het voorgerecht bestaat uit twee chartreuses, groentetaarten, met schaaldieren. Het hoofdgerecht is een stuk kalfsvlees in zijn geheel op het been klaargemaakt, met drie garnituren.

Sinds maandag zijn al 150 supporters in Lyon om er het Belgische team aan te moedigen. Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts vertrekt woensdag naar de Bocuse d’Or om er voor De Roover en zijn team te supporteren. Sinds de oprichting van de kookwedstrijd in 1987 wist België al zes medailles in de wacht te slepen, maar nog nooit een gouden. Een podiumplaats is overigens geleden van 1999.

