Beker van België wielrennen verandert van naam en zender

De Beker van België wielrennen verandert van naam en wordt in 2019 de Bingoal Cycling Cup. Het regelmatigheidscriterium zal op Sporza uitgezonden worden, terwijl de Napoleon Cycling Cup vorig jaar nog op Vtm te zien was. Er zijn dit jaar acht wedstrijden in de Beker van België, twee minder dan vorig jaar. De eerste is de GP Jean-Pierre Monseré op zondag 10 maart, de laatste de heropgeviste Memorial Rik Van Steenbergen op zondag 13 oktober. De GP Samyn, Eurométropole Tour, Binche-Chimay-Binche, Heistse Pijl en GP Jef Scherens maken geen deel meer uit van de Cycling Cup en Dwars door West-Vlaanderen hield op te bestaan. Dat betekent dat niet minder dan zes van de tien koersen uit de Beker verdwenen.

Naast de GP Jean-Pierre Monseré, en de Memorial Van Steenbergen zijn ook de Omloop van Wallonië en de Schaal Sels nieuw. De GP Marcel Kint, Dwars door het Hageland, Halle-Ingooigem en het Kampioenschap van Vlaanderen zijn de blijvers. Allemaal zijn het wedstrijden in de categorie 1.1.







“Het heeft wat voeten in de aarde gehad om ons nieuw concept uit te werken, maar we zijn er in geslaagd”, verklaarde Nick Nuyens op de persvoorstelling in Harelbeke. “Wij hebben na drie jaar Beker van België ons concept herzien. We vallen van tien wedstrijden terug naar acht, maar ik vind bij elk van de besturen een bijzonder grote dynamiek terug.”

Met Bingoal en de andere sponsors werd meteen een contract voor de duur van drie jaar gesloten. “Dat geeft ons de nodige ademruimte. De VRT stapt mee in ons project. Alle acht onze wedstrijden zullen het laatste anderhalve uur live op Sporza te zien zijn en dus niet meer op Vtm. “We gaan er met een ‘Gouden Kilometer’ ook voor zorgen dat de renners extra punten kunnen sprokkelen voor het eindklassement. Met de Omloop van Wallonië kijken we ook over de taalgrens.”

Nuyens wil er ook alles aan doen om alle wedstrijden een gestoffeerd deelnemersveld te bieden. “Mijn droom is om in de toekomst een vast contract te maken met enkele WorldTeams en procontinentale ploegen. Zo kunnen we een vaste kwaliteit aanbieden. Maar we mogen ook het plaatselijke karakter van onze acht manches niet vergeten. Er moet plaats zijn voor lokale renners en continentale teams, die zo ook hun graantje publiciteit kunnen meepikken. Met de Bingoal Cycling Cup hebben wij acht mooie koersen, die zich spreiden over het hele seizoen en elk van die wedstrijden heeft zijn eigen mooie karakter.”

