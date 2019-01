Asia Bibi mag van Pakistaans Hooggerechtshof land verlaten

De Pakistaanse Asia Bibi, een christelijke vrouw die tot de doodstraf veroordeeld werd en eind vorig jaar na negen jaar cel vrijkwam, mag Pakistan verlaten. Het Hooggerechtshof in Islamabad verklaarde vandaag het beroep tegen de vrijspraak van Bibi onontvankelijk. De instantie beval tegelijkertijd ook de onmiddellijke vrijlating van de vrouw. Daardoor kan de 51-jarige moeder van twee eindelijk het land verlaten. Waar ze naartoe zal gaan, is voorlopig onduidelijk. Bibi zat in Pakistan jaren in de dodencel, op verdenking van belediging van de profeet Mohammed. Het hooggerechtshof sprak haar eind oktober vrij, maar extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op die uitspraak. Zo eiste de radicaal-islamitische groepering Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) dat Bibi alsnog werd terechtgesteld en wenste ze de rechters die haar vrijspraken eenzelfde lot toe.

bron: Belga